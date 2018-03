Model CV de angajare in 2018 CV-ul este de cand lumea. Are o istorie si a ramas de-a lungul timpului cu acelasi rol. El reprezinta cartea noastra de vizita . De aceea, trebuie sa avem mare grija in ce mod il completam. Un CV bine redactat ne poate schimba viata.

Intai de toate ar trebui sa stim ca denumirea de CV este o abreviere din limba latina a structurii "curriculum vitae”, care se traduce prin "program de viata".

Job-ul nostru depinde in prima etapa de un model de CV completat corect. Angajatorul isi face o parere despre tine doar citindu-ti CV-ul si astfel va decide daca te va chema la interviu sau nu. Deci scopul principal al acestuia este de a-i oferi angajatorului... citeste mai mult