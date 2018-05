Asteptat cu deosebit interes si in acest an, Targul Mesterilor Populari a reunit pe aleea centrala din Parcul Mitropoliei peste 70 de artizani. Organizat de Consiliul Judetean Dambovita si Centrul Judetean de Cultura Dambovita, targul din acest an,...

Dambovita, 12 Septembrie 2011