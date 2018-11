Recentele acuzatii in legatura cu presupuse accese antisemite la nivel inalt duce Romania intr-o mocirla politica in care ne afundam periculos.

Acuzatiile au fost lansate de un personaj politic al partidului aflat la putere.

"Consider că refuzul domnului Iohannis în ceea ce mă privește este un nou act de antisemitism. Aceste atacuri antisemite la adresa mea sunt cu atât mai dureroase cu cât din familia mea au decedat 52 de persoane în perioada Holocaustului. (...) Voi face o cerere către IGS, Comunitatea Evreiască din Statele Unite, pentru a-i retrage decorația acordată președintelui Klaus Iohannis”, a declarat Ilan Laufer,... citeste mai mult