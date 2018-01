„Am făcut o analiză în Centrul Naţional de Comandă, cu colegii de acolo. Mi-au prezentat modul de funcţionare, am analizat foarte atent şi situaţia pentru perioada următoare. (...) Este un cod galben în vigoare până mâine seară şi am dorit să mă asigur că există toate mijloacele necesare pentru intervenţie, în cazul în care este nevoie de lucrul acesta. Şi, desigur, am discutat cu doamna ministru şi despre probleme care ţin de organizarea ministerului", a declarat Fifor, la plecarea de la sediul MAI.

Potrivit unui... citeste mai mult

ieri, 21:27 in Social, Vizualizari: 49 , Sursa: Realitatea in