Mobilizare la Centrul de Transfuzie Sangvina

Centrul de Transfuzie Sanguină Sălaj a fost călcat de hoţi in noaptea de joi spre vineri. Aceştia au furat bonuri de masă in valoare de aproximativ 35.000 de lei. Doi hoţi au pătruns, in noaptea de joi spre vineri, in incinta Centrului de Transfuzie...

Salajeanul, 20 Decembrie 2010