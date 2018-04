Până acum s-au strâns în jur de 10.000 de lei, iar cineva s-a oferit să-i dea masa de prânz la un restaurant, timp de 3 luni. Eforturile internauților sunt coordonate de medicul Vasi Rădulescu.



În prezent, bătrânul este internat la Spitalul Județean Brașov. Are traumatisme faciale și o mică fractură cervicală și urmează să facă noi ecografii și RMN. Deoarece nu are acte, cei de la asistență socială au început demersurile pentru a-i face acte provizorii.



Bărbatul în vârstă de 66 de ani e din Focșani și lucra cu ziua în Brașov deoarece are un copil bolnav. Nu avea locuință, așa că stătea undeva la marginea orașului... citeste mai mult

