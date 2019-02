O familie cu șapte copii din Tătărești trece prin momente cumplite. Casa familiei a fost distrusă de un incendiu devastatator, iar cei șapte copii au rămas sub cerul liber. Ei au nevoie de ajutorul sătmărenilor. Un fost viceprimar de Satu Mare s-a implicat activ pentru a ajuta familia greu încercată.

Incendiul care s-a produs sâmbătă dimineață de la un scurt circuit a distrus casa familiei din Tătărești, care are șapte opt copii, din care șapte minori.

În total, zece persoane au rămas practic sub cerul liber. Au fost nevoiți să iasă în stradă doar cu ceea ce avea în acel moment pe... citeste mai mult