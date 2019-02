Iniţial, am vrut să nu mai scriu despre moartea regelui Mihai. Am renunţat la decizia iniţială din două motive. Am fost profund mişcat de ceremonia funerară. S-a întâmplat în văzul ţării. Nu puteam lăsa în uitare atitudinea liber consimţită a...

Graiul Maramuresului, 19 Decembrie 2017