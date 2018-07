Politistii cerceteaza cazul unui batran de 71 de ani, gasit mort, in aceasta dimineata, in apartamentul sau. Rudele s-au speriat pentru ca acesta nu le raspundea la telefon si au spart usa locuintei sale. L-au gasit mort in pat. La fata locului s-a...

Buna ziua Iasi, 22 Aprilie 2013