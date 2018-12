Moarte misterioasã la Textila: a fost nevoie de interventia ISU

PNL a organizat un miting de amploare in Bucuresti, dar in momentul in care oamenii plecau spre casa a avut loc un incident. Unui barbat, care facea parte din delegatia care venise de la Arad, i s-a facut rau si a fost nevoie de interventia SMURD. Din...

Buna ziua Iasi, 6 Noiembrie 2016