Moarte, diamante si proiectul african al Rusiei!

Uciderea a trei reporteri rusi in Republica Centrafricana, una dintre cele mai sarace tari ale lumii, a facut lumina in ceea ce pare a fi un amplu proiect al Kremlinului de lupta pentru influenta si resurse in Africa. In timp ce China a cheltuit cateva decenii si miliarde de euro pentru a-si consolida pozitia in zona, Rusia propune forta bruta si disponibilitatea de a merge la risc. Si a obtinut cateva succese, scrie agentia Bloomberg.



