Cei doi au ars sub privirile martorilor care nu au reuşit să îi salveze. Maşina care i-a lovit are volanul pe dreapta şi era condusă de un tânăr de 26 de ani din localitate. Alţi doi răniţi, din a doua maşină, au fost preluaţi de o ambulanţa şi transportaţi la spital.



Cei doi soţi, ambii în vârstă de 62 de ani, se întorceau luni acasă de la Buzău şi mergeau spre casă. În apropierea localităţii Sătuc un autoturism a intrat pe contrasens şi i-a izbit în plin. Maşina celor doi a luat foc, iar valvătăile, uriaşe, s-au extins rapid sub privirile îngrozite ale... citeste mai mult

