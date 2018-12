Loteria Română lansează lozul „Moara cu noroc”, un nou produs care continua traditia lozului randalinat.

Pentru aceasta noua serie de loz Loteria Romana pune la bataie 158.725 de castiguri in valoare totala de 930.000 de lei.

Pretul unui loz este de numai 3 lei iar premiile puse in joc sunt in valoare de 3 lei, 6 lei, 10 lei, 100 de lei, 1.000 de lei si 20.000 de lei.



Produsele Loteriei Romane aduc jucatorilor bucuria de a-si incerca norocul in fiecare zi, indiferent de anotimp, pentru castigarea unor premii deosebite in bani, indiferent care dintre produsele loteristice este jocul lor preferat.

Sursa foto: Loteria Română

citeste mai mult