Miercuri, 14 Martie, 12:59

Mohamed Salah (25 de ani) a trimis o săgeată către rivalii de la Manchester United imediat după eliminarea din Liga Campionilor.

Mo Salah are un sezon de vis la Liverpool. E favorit să câștige titlul de golgeter al Premier League și are fanii cormorani la picioare. Mijlocașul egiptean știe să le intre sub piele, ironizându-și rivala istorică, Manchester United.

"Abia aștept tragerea la sorți pentru sferturile Ligii Campionilor", a scris Salah imediat după United - Sevilla, 1-2.

