Luni, 19 Martie, 19:55

Bogdan Mara, directorul sportiv al celor de la CFR Cluj, i-a răspuns în termeni duri lui Mihai Stoica după ce acesta a acuzat arbitrajul de la partida de aseară, încheiată la egalitate, scor 1-1.

"Dacă FCSB voia arbitru străin trebuia să facă o solicitare la Federație, apoi cei de acolo să ne-o trimită nouă. Noi nu am primit nimic. Singura cerere a fost când erau luați în calcul arbitri pe care noi nu le acceptam. Ne-am expus punctul de vedere, am zis că vrem din primele 6 campionale ale lumii.

