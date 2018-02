Vineri, 16 Februarie, 00:53

Mihai Stoica, directorul sportiv al lui FCSB, a declarat după victoria cu Lazio, scor 1-0, că n-a mai văzut o asemenea atmosferă ca cea creată de cei peste 30.000 de fani ai roș-albaștrilor în această seară.

"Va fi un meci mult mai dificil pe Olimpico. Dacă am fi marcat al doilea gol mergeam cu șanse mai mari. Tocmai am vorbit cu Gigi și e foarte optimist la fel cum a fost și înaintea returului de la Plzen când ne-a zis că le dăm 3-4. Și acum a spus că dăm gol. Am demonstrat în fața acestui public fantastic. Atmosferă ca cea de azi n-a fost niciodată. N-am văzut așa ceva de când sunt eu la Steaua. Acest meci cred că e mai... citeste mai mult