Miza legii „Offshore”: 16 miliarde euro!

Avocatul Dan Chitic devoalează dedesubturile unei posibile renunțări de către România la resursele naturale din Marea Neagră Avocatul Dan Chitic a tras un puternic semnal de alarmă, arătând că a fost convocată o sesiune extraordinară a Parlamentului României în perioada 2-19 iulie, în cursul căreia se va vota renunțarea României la resursele sale naturale din Marea Neagră (off shore), pierderea pentru țara noastră ridicându-se la 16 miliarde de euro.

„Parlamentul este pe punctul să voteze (in unanimitate, probabil) renunțarea României la resursele sale naturale din Marea Neagră (off shore) in favoarea puterilor cu “ambasade” vocale la București!

