Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Cosmin Contra, a declarat că tricolorii au nevoie de victorie în meciul de azi, cu Muntenegru, pentru a-şi asigura locul al doilea în Grupa 4 din Liga Naţiunilor.

România încheie diseară, de la 21.45, meciurile din prima ediţie a Ligii Naţiunilor în deplasare, la Podgorica, cu Muntenegru, echipă contra căreia am evoluat şi în preliminariile CM din Rusia din acest an. Meciul are miză importantă pentru tricolori, care ar putea încheia grupa pe prima poziţie şi ar promova în Seria B, iar la tragerea la sorţi pentru CE 2020 din 2 decembrie de la Dublin, s-ar afla în... citeste mai mult

