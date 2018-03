Articol de — Daniel Scorpie Luni, 12 Martie, 10:43

AS Roma nu luptă doar pentru cele 11 milioane de euro plus cota din market-pool, ci și pentru a-l bucura pe americanul James Pallotta. Ar fi a patra prezență în ”sferturi”, după o pauză de un deceniu.

Roma încearcă să țină ritmul cu Juventus măcar în Ligă și să o acompanieze în "sferturi". Giallorossii au mai atins această fază în trei ocazii, dar așteaptă de un deceniu să ajungă iar între cele mai bune opt echipe ale Europei.

Marți seara, au un motiv în plus să întoarcă eșecul la limită de la Harkov. Chiar în ziua returului cu... citeste mai mult