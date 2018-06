Mituitor insistent versus politist incoruptibil

Marti, 19 iunie, ofiterii de politie judiciarã ai Directiei Generale Anticoruptie (DGA) – Serviciul Judetean Anticoruptie (SJA) Vaslui au prins in flagrant o persoanã fãrã calitate specialã, in timp ce oferea unui politist suma de 300 lei, cu scopul ca acesta sã nu-si indeplineascã atributiile de serviciu. În fapt, un agent de politie rutierã din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Vaslui, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, a oprit in trafic un autoturism condus de un bãrbat. Întrucat conducãtorul auto prezenta halenã alcoolicã, acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, ocazie cu care s-a stabilit cã prezenta o... citeste mai mult