Mitsubishi Electric Europe a deschis prima sucursala in Romania Mitsubishi Electric Europe, prin diviza Mitsubishi Electric Living Environmental Systems, a inaugurat prima sucursala a companiei din Romania, la Bucuresti, intarind astfel prezenta brandului pe piata din Romania.

Lansarea a avut loc in prezenta distribuitorilor si colaboratorilor companiei din Romania. La eveniment au fost prezenti Yoji Saito, CEO al Mitsubishi Electric Europe si Andrea Veronese, care va conduce Mitsubishi Electric Romania. In 2017, cota de... citeste mai mult