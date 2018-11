Serbia a început bine partida cu Muntenegru de la Belgrad, conducând cu scorul de 2-0 la pauză, prin golurile marcate de Ljajic (30) şi Mitrovic (32). Atacantul celor de la Fulham a avut şansa de a majora diferenţa în favoarea gazdelor, din penalty.

Acesta a trimis peste poartă cu o scăriţă, exact cum a procedat şi Gicu Grozav, fostul jucător al lui Dinamo, în meciul de Cupa României împotriva celor de la Csikszereda Miercurea Ciuc. Chiar şi aşa, cu reuşita din prima repriză, Mitrovic rămâne pe primul loc în clasamentul golgheterilor din UEFA Nations League.

This game has it all. A pen given by the player kicking his own foot and Mitrovic with an absolutely shocking...

