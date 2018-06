Mitropolitul Veniamin Costachi si dreptul la neuitare

Consiliul Judetean Vaslui si Biblioteca Judeteanã „Nicolae Milescu Spãtarul” Vaslui îl omagiazã pe Veniamin Costachi, la 250 de ani de la nastere, prin organizarea Simpozionului National „Cultura româneascã – factor de unitate nationalã”. Ampla manifestare are loc astãzi, începând cu ora 14.00, la sala „Stefan Cel Mare” din cadrul Consiliului Judetean.

În anul Centenarului se implinesc 250 de ani de la nasterea mitropolitului Veniamin Costachi, cel care, pe parcursul a sase decenii, avea sã joace un rol important in cadrul miscãrii iluministe de la inceputul secolului al XIX-lea din Moldova. Nãscut in inima Moldovei, la Rosiesti, Veniamin Costachi ne-a lãsat mostenire o remarcabilã... citeste mai mult