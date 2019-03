Alexandru Mitriţă (24 de ani) a debutat la New York City în MLS şi a dat o pasă decisivă în meciul cu Orlando City, încheiat 2-2. Americanii l-au remarcat încă de la primul meci pe "Piticul atomic", iar oficialii de la New York l-au lăudat pe fostul star al Craiovei pe sie-ul oficial al clubului, după primele minute oficiale ca fotbalist în America.

Mitriţă i-a pasat decisiv într-un mod genial lui Ring, care a marcat golul de 2-0. Din păcate pentru Mitriţă, echipa sa a fost egalată, iar partida s-a încheiat 2-2. În partea a doua, Mitriţă putea înscrie, dar şutul său din careu a fost blocat de un adversar.

Americanii de la New York City au avut doar cuvinte... citeste mai mult