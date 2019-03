Alexandru Mitriţă a revenit în ţară pentru meciurile României din debutul în preliminariile EURO 2020. La aeroport, mijlocaşul a vorbit despre momentele foarte bune pe care le are în MLS, la New York City. Întreg staff-ul este mulţumit de prestaţiile sale din primele 3 meciuri, dar Mitriţă este conştient că mai are mult de muncă.

Singurele probleme după transferul în SUA, le-a avut din cauza diferenţei de fus orar. În rest, Alexandru Mitriţă este mulţumit de ceea ce a găsit la New York. Colegii l-au ajutat să se integreze... citeste mai mult