Atacantul celor de la U Craiova, Alexandru Mitriţă, a explicat eşecul categoric de pe terenul rivalei Dinamo, scor 3-0. Atacantul italian Mattia Monitini a marcat toate golurile partidei şi a dus echipa lui Rednic la şase puncte de play-off.

Internaţionalul român a dezvăluit că echipa lui Dinamo a fost schimbată faţă de cea pe care oltenii au întâlnit-o în tur, atunci când Mitriţă a marcat două goluri: "Am fost încrezători, veneam după victorii la scor, ne doream şi această victorie. Am întâlnit o echipă mult mai compactă faţă de cea din tur, mult mai mobilă. Noi trebuie să mergem acasă, să vedem ce am greşit. Nu ne-a ieşit jocul, am luat bătaie, mergem mai departe.

