Informaţia a fost furnizată miercuri de Times New Roman, publicaţie care îşi are sediul tocmai în clădirea cu pricina. „În caz că nu ştiaţi, noi avem redacţia în Piaţa Victoriei, într-o clădire corporatistă cu perspectivă bună spre Piaţă. Şi tocmai am fost anunţaţi că sâmbătă, începând cu 18:00, se ia complet curentul în clădire pentru 3-4 ore. Tot sâmbătă, dar de la 20:00, e mitingul pesediştilor. Coincidenţă? Sau aşa începe dictatura?”, se arată în postarea publicaţiei pe Facebook. Reprezentanţii TNR au declarat adevarul.ro că ei au fost anunţaţi de administratorul clădirii că urmează să fie tăiat curentul, pentru nişte "lucrări de mentenanţă".... citeste mai mult

