Mulţi greci se opun folosirii numelui de Macedonia de către fosta republică iugoslavă, considerând că ar reprezenta o revendicare asupra regiunii omonime din nordul Greciei.

Printre participanţi a fost şi Mikis Theodorakis, compozitorul muzicii din filmul Zorba Grecul, care a şi susţinut un discurs în faţa mulţimii.

Demonstranţii s-au strâns în piaţa Syntagma din faţa Parlamentului de la Atena, fluturând steaguri ale Greciei şi scandând "Jos mâinile de pe Macedonia" sau "Macedonia e Grecia".





