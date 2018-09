La zece ani de la criză, Mişu Negriţoiu, atunci şef al ING România, a declarat în ca­drul emisiunii de business ZF Live că „înţelege“ deciziile lui Mugur Isărescu de atunci, şi atitudinea adoptată de guvernator, după ce a dobândit perspectiva autorităţii de supra­veghere în urma unui mandat de trei ani la conducerea ASF.

„După ce am trecut şi eu printr-o poziţie de supraveghere la ASF şi am parcurs o criză de preţuri, înţeleg că guvernatorul trebuia să facă ceva. Poziţia băncii mele a fost atunci aceea că am avut excesiv de multe comenzi de transfer valutar, pe care trebuia să le onorăm şi a