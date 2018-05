Arheologii si oamenii de stiinta, care au examinat 25 de schelete descoperite in estul Londrei, sustin ca au descoperit adevarul despre ciuma neagra care a devastat Marea Britanie si Europa la mijlocul secolului al XIV-lea.

Daca inițial s-a crezut ca "Moartea Neagra" a fost cauzata de o tulpina extrem de contagioasa raspandita cu ajutorul sobolanilor, cercetatorii au descoperit ca infectia s-a raspandit prin aer, potrivit The Guardian.

Moartea Neagra a ajuns in Marea Britanie din Asia centrala in toamna anului 1348 si la sfarsitul anului urmator ea ucisese sase persoane din zece la... citeste mai mult