Misterul descinderilor de la Husi: Iacob este martorul clanului Stãnescu de la Iasi

Batalionului 635 Aparare Antiaeriana “Precista” are un nou commandant in persoana colonelului Dan – Constantin Popa. Ceremonia militara de predare-primire a comenzii a avut loc in prezenta colonelului Dragos – Dumitru Iacob, comandantul Brigazii 15...

Desteptarea Bacau, 7 Septembrie 2016