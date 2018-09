Misterul delfinului alb (galerie foto)

„Poveştile pe care le voi spune sunt aevea, cum s-au petrecut. Atât am putut, atât am făcut, însă ele nu vor dezvălui toate secretele vieţii ce am petrecut-o în Marină, cu păcate şi cu virtuţi”. Acesta este Motto-ul care prefaţează volumul omagial „O viaţă dedicată mării şi Marinei”, apărut în anul 2013, în colecţia „Nautica”, sub egida Asociaţiei „Clubul Amiralilor” şi a Ligii Navale Române, dedicat amiralului ing. Ilie Ştefan (n. 1 septembrie 1928, comuna Turburea, jud. Gorj - d. 22 decembrie 2014, Constanţa), la împlinirea vârstei de 85 de ani. Este „Povestea unui om adevărat”, cum subtitrează coordonatorii volumului, contraamiralul de flotilă în... citeste mai mult