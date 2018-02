Misterul constructiei piramidelor egiptene!

Egiptenii din Antichitate au folosit umbra soarele si zilele de echinoctiile de toamna si de primavara pentru alinierea piramidelor catre cele patru puncte cardinale, sustine un cercetator.



Arheologul american Glen Dash a ajuns la concluzia ca alinierea fatadelor acestor monumete catre punctele cardinale a fost posibila gratie analizei deplasarii umbrei soarelui, scrie omul de stiinta in Journal of Ancient Egyptian Architecture.

In opinia lui, egiptenii din Antichitate ar fi utilizat echinoctiul de toamna pentru a determina punctele cardinale de o maniera simpla. Concret, acest fenomen astronomic se... citeste mai mult