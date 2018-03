Bărbatul din Braşov, care şi-a omorât marţi soţia şi cei doi copii, ar fi încercat să se sinucidă înainte de a curma vieţile celor trei, a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov, Gabriela Dinu.

Se pare că bărbatul a fost luni la o mănăstire din localitatea braşoveană Şinca, pentru a se ruga.

