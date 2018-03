Yuri Gagarin a intrat in istorie la numai 27 de ani, in 1961, cand a fost primul om care a calatorit din spatiul cosmic. Moartea lui, la numai 34 de ani, a fost pana acum un mare mister. Pe 12 aprilie 1961, Gagarin a facut prima calatoria in afara...

Protv, 16 Iunie 2013