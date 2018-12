Luptătorul Andrei Stoica a anunţat că a semnat un contract valabil pe doi ani cu ONE Championship, cea mai mare organizaţie de sporturi de contact din Asia. Românul a făcut anunţul pe pagina sa de Facebook.

"Prieteni, aşa cum v-am promis, am o veste uriaşă pentru voi şi pentru ROMÂNIA!

ONE Championship, cea mai mare proprietate media sportivă din Asia şi cea mai mare organizaţie de arte marţiale din lume, cu o acoperire care rivalizează cu NBA, NFL şi de ce nu, UFC din Statele Unite, care s-a bucurat de un succes răsunător în ultimii ani, iar cele 11 milioane de urmăritori pe reţelele de socializare pot sta martori, are planuri măreţe pentru 2019.

Am spus dintotdeauna... citeste mai mult

