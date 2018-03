Biletul a fost găsit în locuinţa infirmierului din Slatina de către sora acestuia.

Gheorghe Ghenea susţine în bilet că victima, Ramona Cosmescu, avea o relaţie cu un poliţist şi că cei doi puneau presiune pe el pentru a ucide un medic şi o asistentă.

Bărbatul mai scrie că ar fi trebuit să-l omoare şi pe poliţist, adăugând că simte că se sufocă şi nu poate să-şi ducă planul la îndeplinire.

”Această jigodie nenorocită mi-a distrus viaţa. Ea, în cârdăşie cu omul în care am avut cea mai mare încredere, ofiţer sub acoperire la DNA. M-au umilit în cel mai cumplit mod. Din această cauză am trecut la... citeste mai mult

azi, 15:52 in Social, Vizualizari: 78 , Sursa: Mediafax in