Missoni Home s-a gândit la asta, aşa că an de an propune noi colecţii pentru casă în care încorporează linii, texturi, forme, culori, dar şi poveşti diferite.

Povestea Missoni Home are şi ea un început, plasat în timp în 1953. Ottavio şi Rosita, proaspăt căsătoriţi, au deschis un mic magazin de tricotaje în Gallarate, Lombardia, Italia. Chiar acolo, în Maglificio Jolly, au fost create primele produse Missoni, iar în 1962 a fost implementat oficial “zig-zag-ul” specific Missoni Home. Prima colecţie Missoni s-a lansat în 1983 şi... citeste mai mult

azi, 15:38 in Life, Vizualizari: 24 , Sursa: Adevarul in