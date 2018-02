♦ Moneda unică europeană a avansat cu aproape 3% în raport cu dolarul american de la începutul acestui an.

Preşedintele Băncii Centrale Europene (BCE) Mario Draghi are încă o provocare majoră în faţă în acest an în condiţiile în care un euro puternic riscă să-i dea peste cap planurile de a menţine preţurile stabile, mulţi analişti sugerând că acestuia nu-i va fi uşor să găsească o soluţie, scrie CNBC.

Investitorii au luat cu asalt moneda euro în condiţiile în care economia zonei euro îşi continuă creşterea, iar riscurile de ordin politic sunt în scădere. Totuşi, acest lucru ar putea fi o problemă pentru BCE pentru că o monedă mai... citeste mai mult