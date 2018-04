Politistii de frontiera de pe nava Stefan cel Mare MAI 1105, care se afla in misiune in Italia, in cadrul Operatiunii Maritime Comune AENEAS 2013, coordonata de Agentia FRONTEX, au salvat alti 93 de migranti sirieni, din care 46 erau copii, aflati pe...

Observator de Constanta, 3 Septembrie 2013