♦ Cel mai important canal de vânzare rămâne cel al magazinelor specializate, cu o cotă de piaţă de puţin sub 40% ♦ Online-ul vine însă puternic din urmă şi reduce an de an diferenţa, ajungând la 36% anul trecut, în urcare de la 33% în 2016 ♦ Piaţa este polarizată, mai exact online-ul şi operatorii telecom sunt în urcare, pe când lanţurile de magazine offline specializate şi cele nespecializate – hipermarketuri sau supermarketuri – scad.

Românii cheltuie anual circa 2,5 mld. euro pe produse electro-IT, piaţa traversând în... citeste mai mult