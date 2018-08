Fundaşul francez Lucas Digne este istorie la Barcelona. Jucătorul de 25 de ani a trecut vizita medicală la noua sa echipă, Everton, şi s-a grăbit să se remarce printre fanii echipei din Anglia. Alături de medicul formaţiei Everton, Digne nu s-a ferit de camere şi a oferit autografe suporterilor.

Very proud to join the Everton’s family citeste mai mult

