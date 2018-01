Petrer Emanoil Neagu, președintele Consiliului Județean Buzău se poziționează și el în tabăra premierului în luptă pentru putere din PSD, spunând că "Guvernul Tudose are toată susținerea mea". PSD Buzău e controlat de vicepremierul Ciolacu.

"Avem o Guvernare bună și un premier capabil să implementeze programul de guvernare votat de români! Guvernul Tudose are toată susținerea mea! A demonstrat că poate asigură o guvernare eficientă, că echipă de guvernare are foarte multe realizări, bazate și pe o strânsă colaborare cu administrația publică locală.

România are nevoie de o guvernare stabilă! Un guvern nu poate asigură... citeste mai mult

