Numarul membrilor gruparii de extrema dreapta Cetatenii Reich-ului (Reichsburger) din Germania a crescut cu 50% si a ajuns la 15.600 in ianuarie 2018.Asta in conditiile in care la inceputului anului trecut erau inregistrati 10.000 de adepti ai acestei miscari, scrie Die Welt. Cei mai multi se afla in Bavaria, unde autoritatile au numarat aproximativ 3.500 de „cetateni ai Reich-ului”. Acest land este urmat de Baden-Wurttemberg, cu 2.500 de persoane, Renania de Nord-Westfalia, cu 2.200, respectiv Saxonia Inferioara – 1.400 si Saxonia – 1.300. Si mai ingrijoator este faptul ca, potrivit autoritatilor, exista temerea ca gruparea extremista lucreaza... citeste mai mult