Viitorul lui Gică Hagi a învins în deplasare pe Poli Iași, scor 2-0, și luptă în continuare pentru un loc de cupele europene. "Regele" a identificat momentul în care a schimbat fața echipei.

"Suntem singurii din campionat care am reușit cele trei victorii cu Iașiul în acest sezon. Arătăm bine. Ce e de menționat e că noi de când a început 2018 jucăm foarte bine. Am luat decizia în iarnă să ne bazăm pe jucători foarte tineri, cu căpitan tânăr.

Mi-am asumat anumite riscuri când m-am bazat pe jucători atât de tineri din iarnă. Nu cred că ne putem lupta la titlu. Ar trebui ca CFR să nu mai joace. Ne luptăm pentru locul 3 anul acesta", a declarat Gică Hagi la Look... citeste mai mult

azi, 00:09 in Sport, Vizualizari: 20 , Sursa: Replica in