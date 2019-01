Pe fondul conflictului juridic (disputei in contenciosul administrativ) pe decretul presedintelui de prelungire cu un an a mandatului sefului Statului Major al Apararii gen. Nicolae Ciuca, ministrul apararii a semnat o decizie. Fara o legatura directa cu acest conflict, dar cu o consecinta imediata in zilele urmatoare.

Iata despre ce este vorba.

Beniamin Gabriel Les l-a desemnat pe consilierul sau, generalul Laurian Anastasof in pozitia temporara de adjunct al sefului Statului Major al Apararii.

