Misa, Finante: ​Romania a are un deficit bugetar, de maxim 2,8% din PIB pentru anul 2017

Romania a are un deficit bugetar, pe ESA, de maxim 2,8% din PIB pentru anul 2017, iar pe cash este de 2,96% din PIB, a anuntat, marti, ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, dupa audierea sa in Comisia economica din Senat, scrie Agerpres. "Suntem intr-un deficit ESA de maxim 2,8%, in conditiile in care tinta asumata la inceputul anului a fost de 2,96%. Deficitul cash este in tinta de 3%, la 2,96%, in conditiile in care la inceputul anului s-a asumat 2,98%. Deficitul structural va fi mai mic decat cel... citeste mai mult