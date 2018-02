Luni, 12 Februarie, 22:43

Vasile Miriuță a găsit explicațiile pentru golul 3 primit de Dinamo în victoria de la Concordia Chiajna, scor 4-3.

"E inadmisibil să conduci la două goluri diferență și să iei goluri așa. O să am o discuție cu jucătorii. Sunt supărat pe echipă pentru că s-a relaxat după fiecare gol. Mă bucur pentru Gabi, s-a pregătit foarte bine.

Am primit al treilea gol pentru că jucătorii mei încă se îmbrățișau. O să le spun băieților să-și îmbrățișeze prietenele și soțiile. Putea să se termine 4-4 și ne făceam bagajele să plecăm acasă. Eu voi duce echipa în play-off", a declarat Miriuță la Look... citeste mai mult