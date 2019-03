Vasile Miriţă a fost extrem de supărat la finalul înfrângerii pe care Hermnnstadt a suferit-o în faţa lui Dinamo, scor 0-2 în Ştefan cel Mare. Antrenorul sibienilor a dat vina pe jucători, pe care i-a certat la flash-interviu, în special pe Nemanja Mijuskovic, pe care-l consideră unul dintre principalii vinovaţi pentru înfrângere.

