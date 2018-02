Antrenorul dinamovist Vasile Miriuţă a anunţat că meciul de duminică cu roş-albaştrii are o însemnătate aparte, victoria fiind un pas în plus pentru obiectivul fixat pe termen scurt: calificarea în play-off. Va modifica echipa de start şi nu poate garanta că nu se va mai despărţi de unii titulari, aşa cum s-a întâmplat într-un timp foarte scurt, Anton, Filip sau Nedelcearu fiind cedaţi în străinătate.

"E cel mai important meci, unul a mai fost în cariera mea de antrenor la fel, când eram la CFR şi am jucat cu Viitorul pentru a intra în play-off, în ultima etapă. Îmi doresc să câştig. Sunt un tip respectuos, îmi place să respect...